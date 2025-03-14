Челябинский адвокат, критиковавшего СВО генерала Попова, стал вице-президентом

Бывший замгубернатора Челябинской области Буйновский стал вице-президентом ФСАР
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Последний день Юревича. Челябинск, буйновский сергей
Буйновского назначили вице-президентом ФСАР Фото:

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Сергей Буйновский, выступающий защитником обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова, стал вице-президентом «Федерального союза адвокатов России». Об этом сообщается в telegram-канале профессионального объединения.

«На 28 очередном съезде ООО „Федерального союза адвокатов России“ был избран вице-президентом Буйновский Сергей Владиславович, председатель Челябинского регионального отделения ФСАР», — говорится в telegram-канале. Соответствующее решение принято 14 марта 2025 года.

Как сообщало URA.RU, экс-замгубернатора Буйновский стал адвокатом арестованного генерала Попова. Ранее, весной 2013 года, Буйновский был назначен вице-губернатором, когда областью руководил Михаил Юревич. Он отвечал за правовые вопросы и ушел в отставку сразу после смены власти в регионе.

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Бывший заместитель губернатора Челябинской области Сергей Буйновский, выступающий защитником обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова, стал вице-президентом «Федерального союза адвокатов России». Об этом сообщается в telegram-канале профессионального объединения. «На 28 очередном съезде ООО „Федерального союза адвокатов России“ был избран вице-президентом Буйновский Сергей Владиславович, председатель Челябинского регионального отделения ФСАР», — говорится в telegram-канале. Соответствующее решение принято 14 марта 2025 года. Как сообщало URA.RU, экс-замгубернатора Буйновский стал адвокатом арестованного генерала Попова. Ранее, весной 2013 года, Буйновский был назначен вице-губернатором, когда областью руководил Михаил Юревич. Он отвечал за правовые вопросы и ушел в отставку сразу после смены власти в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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