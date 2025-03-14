Челябинский адвокат, критиковавшего СВО генерала Попова, стал вице-президентом

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Сергей Буйновский, выступающий защитником обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова, стал вице-президентом «Федерального союза адвокатов России». Об этом сообщается в telegram-канале профессионального объединения.
«На 28 очередном съезде ООО „Федерального союза адвокатов России“ был избран вице-президентом Буйновский Сергей Владиславович, председатель Челябинского регионального отделения ФСАР», — говорится в telegram-канале. Соответствующее решение принято 14 марта 2025 года.
Как сообщало URA.RU, экс-замгубернатора Буйновский стал адвокатом арестованного генерала Попова. Ранее, весной 2013 года, Буйновский был назначен вице-губернатором, когда областью руководил Михаил Юревич. Он отвечал за правовые вопросы и ушел в отставку сразу после смены власти в регионе.
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