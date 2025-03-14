Следователи возбудили дело после атаки ВСУ на музей в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинских вооруженных формирований на краеведческий музей в городе Судже Курской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«14 марта 2025 года ВСУ обстреляли краеведческий музей в городе Судже Курской области. Погибла сотрудница учреждения, еще двое — получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен», — говорится в сообщении СКР.
Ведомством возбуждено уголовное дело в связи с совершением военнослужащими ВФУ террористического акта и повреждения объекта культурного наследия. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
Удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века в освобожденной Судже, врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал сознательным, писало RT. Погибшая во время атаки сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации. Она пришла в музей оценить состояние учреждение, когда в здание прилетел снаряд.
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