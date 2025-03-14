14 марта 2025

Следователи возбудили дело после атаки ВСУ на музей в Судже

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Следователи установят причастных к атаке на музей в Судже
Следователи установят причастных к атаке на музей в Судже Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинских вооруженных формирований на краеведческий музей в городе Судже Курской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. 

«14 марта 2025 года ВСУ обстреляли краеведческий музей в городе Судже Курской области. Погибла сотрудница учреждения, еще двое — получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен», — говорится в сообщении СКР

Ведомством возбуждено уголовное дело в связи с совершением военнослужащими ВФУ террористического акта и повреждения объекта культурного наследия. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.

Удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века в освобожденной Судже, врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал сознательным, писало RT. Погибшая во время атаки сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации. Она пришла в музей оценить состояние учреждение, когда в здание прилетел снаряд. 

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинских вооруженных формирований на краеведческий музей в городе Судже Курской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.  «14 марта 2025 года ВСУ обстреляли краеведческий музей в городе Судже Курской области. Погибла сотрудница учреждения, еще двое — получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен», — говорится в сообщении СКР.  Ведомством возбуждено уголовное дело в связи с совершением военнослужащими ВФУ террористического акта и повреждения объекта культурного наследия. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению. Удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века в освобожденной Судже, врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал сознательным, писало RT. Погибшая во время атаки сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации. Она пришла в музей оценить состояние учреждение, когда в здание прилетел снаряд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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