14 марта 2025

В Перми гаишники устроят массовую «охоту» на пьяных водителей

Пермская полиция будет усиленно искать пьяных водителей на дорогах в выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция краевого центра усилит контроль за дорожным движением в выходные
Госавтоинспекция краевого центра усилит контроль за дорожным движением в выходные Фото:

Дорожные полицейские будут усиленно искать водителей в Перми с признаками опьянения. Рейдовые мероприятия продлятся все выходные. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра.

«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под пристальным надзором полицейских окажутся пешеходы.

Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно. 

Ранее власти изменили условия для поощрения пермяков за сообщения о пьяных водителях. За сообщение о водителях, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, жители региона могут получить 5 тысяч рублей. В Прикамье у автовладельцев, пойманных с признаками опьянения за рулем, изымают автомобили и отправляют на СВО.

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Дорожные полицейские будут усиленно искать водителей в Перми с признаками опьянения. Рейдовые мероприятия продлятся все выходные. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра. «Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под пристальным надзором полицейских окажутся пешеходы. Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно.  Ранее власти изменили условия для поощрения пермяков за сообщения о пьяных водителях. За сообщение о водителях, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, жители региона могут получить 5 тысяч рублей. В Прикамье у автовладельцев, пойманных с признаками опьянения за рулем, изымают автомобили и отправляют на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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