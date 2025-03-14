В Перми гаишники устроят массовую «охоту» на пьяных водителей

Дорожные полицейские будут усиленно искать водителей в Перми с признаками опьянения. Рейдовые мероприятия продлятся все выходные. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра.
«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под пристальным надзором полицейских окажутся пешеходы.
Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно.
Ранее власти изменили условия для поощрения пермяков за сообщения о пьяных водителях. За сообщение о водителях, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, жители региона могут получить 5 тысяч рублей. В Прикамье у автовладельцев, пойманных с признаками опьянения за рулем, изымают автомобили и отправляют на СВО.
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