Власти изменили условия для поощрения пермяков за сообщения о пьяных водителях

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, экипаж дпс
Пермяки могут получить деньги, сообщив в полицию о пьяных водителях Фото:

Министерство территориальной безопасности Пермского края изменило документ, который предусматривает материальное поощрение граждан за сообщения в полицию о пьяных водителях. Речь идет о приказе ведомства от 9 февраля 2024 года. Минтербезопасности Прикамья уточнило в нем статьи административного и уголовного кодексов, за которые пьяных водителей привлекают к ответственности.

«Сообщение гражданина послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по частям 1 и 3 статьи 12.8, статьи 12.26 КоАП или поводом к возбуждению уголовного дела по статье 264.1 УК РФ», — говорится в приказе, размещенном на сайте министерства тербезопасности Пермского края. В предыдущем документе в ст 12.8 КоАП РФ также присутствовала часть 4, а статья уголовного кодекса не уточнялась.

За сообщение о водителях, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, жители региона могут получить 5 тысяч рублей. Заявления на получение выплат власти стали принимать в феврале. На материальные поощрения граждан за соответствующие сообщения власти предусмотрели в краевом бюджете 250 тысяч рублей.

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Министерство территориальной безопасности Пермского края изменило документ, который предусматривает материальное поощрение граждан за сообщения в полицию о пьяных водителях. Речь идет о приказе ведомства от 9 февраля 2024 года. Минтербезопасности Прикамья уточнило в нем статьи административного и уголовного кодексов, за которые пьяных водителей привлекают к ответственности. «Сообщение гражданина послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по частям 1 и 3 статьи 12.8, статьи 12.26 КоАП или поводом к возбуждению уголовного дела по статье 264.1 УК РФ», — говорится в приказе, размещенном на сайте министерства тербезопасности Пермского края. В предыдущем документе в ст 12.8 КоАП РФ также присутствовала часть 4, а статья уголовного кодекса не уточнялась. За сообщение о водителях, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, жители региона могут получить 5 тысяч рублей. Заявления на получение выплат власти стали принимать в феврале. На материальные поощрения граждан за соответствующие сообщения власти предусмотрели в краевом бюджете 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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