14 марта 2025

Депутат Журавлев раскрыл, куда отправят сдающихся в плен в Курской области бойцов ВСУ

Депутат Журавлев: сдавшихся в плен под Курском украинцев отправят в тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Журавлева, жизнь украинских военных в их руках
По словам Журавлева, жизнь украинских военных в их руках Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинские военные, после сдачи в плен, отправятся в российскую тюрьму. Об этом заявил депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы»,- заявил Журавлев RT. Он напомнил о действующем в России моратории на смертную казнь, что предоставляет дополнительные гарантии для военнопленных. Журавлев также отметил, что киевский режим пытается «каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям», но солдаты ВСУ сами должны решать свою судьбу.

Ранее Трамп обратился к Путину, чтобы он помиловал украинских военнослужащих, которые находятся в окружении в Курской области. Президент России готов гарантировать военным ВСУ безопасность, если они сложат оружие и сдадутся. Им дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие.

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Украинские военные, после сдачи в плен, отправятся в российскую тюрьму. Об этом заявил депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. «Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы»,- заявил Журавлев RT. Он напомнил о действующем в России моратории на смертную казнь, что предоставляет дополнительные гарантии для военнопленных. Журавлев также отметил, что киевский режим пытается «каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям», но солдаты ВСУ сами должны решать свою судьбу. Ранее Трамп обратился к Путину, чтобы он помиловал украинских военнослужащих, которые находятся в окружении в Курской области. Президент России готов гарантировать военным ВСУ безопасность, если они сложат оружие и сдадутся. Им дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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