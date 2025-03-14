Депутат Журавлев раскрыл, куда отправят сдающихся в плен в Курской области бойцов ВСУ

Украинские военные, после сдачи в плен, отправятся в российскую тюрьму. Об этом заявил депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
«Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы»,- заявил Журавлев RT. Он напомнил о действующем в России моратории на смертную казнь, что предоставляет дополнительные гарантии для военнопленных. Журавлев также отметил, что киевский режим пытается «каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям», но солдаты ВСУ сами должны решать свою судьбу.
Ранее Трамп обратился к Путину, чтобы он помиловал украинских военнослужащих, которые находятся в окружении в Курской области. Президент России готов гарантировать военным ВСУ безопасность, если они сложат оружие и сдадутся. Им дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие.
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