14 марта 2025

Путин отложил встречу с посланником Трампа на восемь часов ради Лукашенко

Sky News: Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов
© Служба новостей «URA.RU»
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В качестве возможной причины задержки телеканал называет визит в РФ Лукашенко
В качестве возможной причины задержки телеканал называет визит в РФ Лукашенко Фото:
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Спецпосланник президента США Дональд Трамп, Стив Уиткофф, провел восемь часов в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уиткофф находился в Москве всего чуть более 12 часов, большую часть из которых он ожидал встречи.

«Он был вынужден сидеть сложа руки, по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — говорится в сообщении. По данным Sky News, длительное ожидание Уиткоффа могло быть связано с одновременным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.

Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через Уиткоффа.

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Спецпосланник президента США Дональд Трамп, Стив Уиткофф, провел восемь часов в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уиткофф находился в Москве всего чуть более 12 часов, большую часть из которых он ожидал встречи. «Он был вынужден сидеть сложа руки, по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — говорится в сообщении. По данным Sky News, длительное ожидание Уиткоффа могло быть связано с одновременным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через Уиткоффа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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