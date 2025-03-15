После атаки дронов на НПЗ в Волгограде вспыхнул мощный пожар. Видео

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В Волгограде загорелась трава неподалеку от нефтезавода, пишет Mash
В Волгограде загорелась трава неподалеку от нефтезавода, пишет Mash Фото:

В Волгограде после падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание травы около местного нефтезавода. По словам очевидцев, над Красноармейским районом города были слышны взрывы.

«Очевидцы сообщают о взрывах над Красноармейским районом Волгограда. Предварительно, атака идет на местный НПЗ», — пишет telegram-канал Baza, публикуя соответствующие кадры. Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны. 

Кроме того, угрозу безопасности от БПЛА отмечают и в других регионах, таких как Воронежская область, пишет telegram-канал Mash. В аэропорту Саратова из-за подобной угрозы был объявлен план «Ковер.

Сегодня утром в Волгограде произошла серия взрывов, предположительно вызванных атакой украинских беспилотников. В Кировском и Красноармейском районах сработала система ПВО, местные жители сообщили о 5-8 взрывах и ярких вспышках в небе. После инцидента в северной части города возник пожар. БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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В Волгограде после падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание травы около местного нефтезавода. По словам очевидцев, над Красноармейским районом города были слышны взрывы. «Очевидцы сообщают о взрывах над Красноармейским районом Волгограда. Предварительно, атака идет на местный НПЗ», — пишет telegram-канал Baza, публикуя соответствующие кадры. Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны.  Кроме того, угрозу безопасности от БПЛА отмечают и в других регионах, таких как Воронежская область, пишет telegram-канал Mash. В аэропорту Саратова из-за подобной угрозы был объявлен план «Ковер. Сегодня утром в Волгограде произошла серия взрывов, предположительно вызванных атакой украинских беспилотников. В Кировском и Красноармейском районах сработала система ПВО, местные жители сообщили о 5-8 взрывах и ярких вспышках в небе. После инцидента в северной части города возник пожар. БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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