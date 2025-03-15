Самолеты из Москвы в ЯНАО уходят на запасной аэродром в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два рейса из Москвы в Новый Уренгой отправились на запасной аэродром в ХМАО
Два рейса из Москвы в Новый Уренгой отправились на запасной аэродром в ХМАО Фото:

Два рейса Москва — Новый Уренгой ушли на запасной аэродром в Нижневартовск 15 марта. Об этом сообщили в аэропорте Нового Уренгоя. 

«По метеоусловиям Нового Уренгоя — сильный боковой (для ВПП) ветер с порывами до 16 м/с — экипажи двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-90 Москва — Новый Уренгой, S7-2571 Москва — Новый Уренгой. Оба рейса ушли на запасной аэродром в Нижневартовск», — рассказали в telegram-канале воздушной гавани. 

Экипажи двух рейсов решили отправиться на запасной аэродром из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе Нового Уренгоя. Его скорость достигает до 16 метров в секунду. Актуальное время прилета и вылета, пассажиры могут наблюдать на онлайн-табло аэропорта. 

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС объявило в ЯНАО штормовое предупреждение. В округе спрогнозировали усиление ветра свыше 30 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два рейса Москва — Новый Уренгой ушли на запасной аэродром в Нижневартовск 15 марта. Об этом сообщили в аэропорте Нового Уренгоя.  «По метеоусловиям Нового Уренгоя — сильный боковой (для ВПП) ветер с порывами до 16 м/с — экипажи двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-90 Москва — Новый Уренгой, S7-2571 Москва — Новый Уренгой. Оба рейса ушли на запасной аэродром в Нижневартовск», — рассказали в telegram-канале воздушной гавани.  Экипажи двух рейсов решили отправиться на запасной аэродром из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе Нового Уренгоя. Его скорость достигает до 16 метров в секунду. Актуальное время прилета и вылета, пассажиры могут наблюдать на онлайн-табло аэропорта.  Ранее URA.RU сообщало, что МЧС объявило в ЯНАО штормовое предупреждение. В округе спрогнозировали усиление ветра свыше 30 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...