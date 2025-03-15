Самолеты из Москвы в ЯНАО уходят на запасной аэродром в ХМАО

Два рейса Москва — Новый Уренгой ушли на запасной аэродром в Нижневартовск 15 марта. Об этом сообщили в аэропорте Нового Уренгоя.
«По метеоусловиям Нового Уренгоя — сильный боковой (для ВПП) ветер с порывами до 16 м/с — экипажи двух рейсов приняли решение уйти на запасной аэродром: YC-90 Москва — Новый Уренгой, S7-2571 Москва — Новый Уренгой. Оба рейса ушли на запасной аэродром в Нижневартовск», — рассказали в telegram-канале воздушной гавани.
Экипажи двух рейсов решили отправиться на запасной аэродром из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе Нового Уренгоя. Его скорость достигает до 16 метров в секунду. Актуальное время прилета и вылета, пассажиры могут наблюдать на онлайн-табло аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС объявило в ЯНАО штормовое предупреждение. В округе спрогнозировали усиление ветра свыше 30 метров в секунду.
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