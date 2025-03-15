Британия призвала Россию «безоговорочно» согласиться на прекращение огня: как ответили в России

Сенатор Алексей Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о переговорах по украинскому конфликту, отметив, что Лондон не играет в них никакой роли и не может выдвигать требования. Так он прокомментировал слова британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми о прекращении огня на Украине «без условий».
Пушков отметил, что в этой ситуации Британии стоит «тихо посидеть в сторонке». Как другие официальные лица РФ отреагировали на заявление Лэмми — в материале URA.RU.
Заявление МИД Британии о прекращении огня на Украине
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми на саммите G7, проходившем в Канаде 14 марта, заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Он также подчеркнул, что страны «Большой семерки» согласны с тем, что Россия должна принять позицию Украины и прекратить военные действия, а президенту Владимиру Путину не следует разрешать «менять правила игры».
Реакция России
Алексей Пушков
Пушков посоветовал главе Лэмми «помолчать» по поводу переговоров по урегулированию конфликту на Украине, так как Британия не участвует в них и не может выдвигать требований. Он отметил, что Лондон выступает против переговоров в принципе.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отверг предложение Британии о прекращении огня на Украине без предварительных условий. Он заявил, что Лондон и ее министр могут «засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она пришла».
Что будет, если Россия откажется от прекращения огня
Страны G7 предупредили Москву о возможных дополнительных санкциях, если она откажется установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней. Члены объединения призвали Россию ответить взаимностью и полностью выполнить условия США.
После переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) Украина 11 марта приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня на линии фронта. После чего в Россию отправился спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы передать эту информацию российскому лидеру Владимиру Путин.
Глава государства, в свою очередь, заявил, что Москва готова обсуждать перемирие, но при условии обеспечения долговременного мира и устранения первопричин конфликта. Он также выразил сомнения по поводу контроля за соблюдением возможного перемирия на всей линии соприкосновения на Украине. Путин отметил, что российские войска наступают практически везде и признал неясность вопросов верификации и контроля нарушений прекращения огня.
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