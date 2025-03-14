14 марта 2025

В Магнитогорске искусственный интеллект помогает выявить рак

© Служба новостей «URA.RU»
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В магнитогорской медсанчасти предлагают пройти экспресс-диагностику на рак за пару-тройку минут
В магнитогорской медсанчасти предлагают пройти экспресс-диагностику на рак за пару-тройку минут Фото:

В медико-санитарной части Магнитогорска Челябинской области начали использовать сервис для диагностики раковых заболеваний на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказала пресс-служба компании «Техлаб», которая является разработчиком данного проекта.

«Челябинская область расширяет возможности по ранней диагностике злокачественных новообразований: в медсанчасти Магнитогорска начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании „Техлаб“. Пилотный проект по работе с сервисом для повышения онконастороженности запущен 14 марта», — приводит агентство ТАСС сообщение компании.

Проект предназначен для анализа тревожных симптомов и раннего выявления онкологических заболеваний. Пациенты медсанчасти получили возможность проводить экспресс-диагностику онкологических заболеваний через смартфон. Процесс занимает всего 3-4 минуты. Это позволяет своевременно обнаружить злокачественные новообразования и обратиться за дополнительной диагностикой по направлению врача.

Как ранее писало URA.RU, челябинские радиологи вылечили 30-летнюю жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. На момент, когда девушка узнала о диагнозе, она была беременна. Кроме того, жителей Челябинской области пригласили пройти обследование, в том числе на онкологию, в рамках Уральского форума «Код здоровья». Он пройдет 21 марта.

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В медико-санитарной части Магнитогорска Челябинской области начали использовать сервис для диагностики раковых заболеваний на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказала пресс-служба компании «Техлаб», которая является разработчиком данного проекта. «Челябинская область расширяет возможности по ранней диагностике злокачественных новообразований: в медсанчасти Магнитогорска начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании „Техлаб“. Пилотный проект по работе с сервисом для повышения онконастороженности запущен 14 марта», — приводит агентство ТАСС сообщение компании. Проект предназначен для анализа тревожных симптомов и раннего выявления онкологических заболеваний. Пациенты медсанчасти получили возможность проводить экспресс-диагностику онкологических заболеваний через смартфон. Процесс занимает всего 3-4 минуты. Это позволяет своевременно обнаружить злокачественные новообразования и обратиться за дополнительной диагностикой по направлению врача. Как ранее писало URA.RU, челябинские радиологи вылечили 30-летнюю жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. На момент, когда девушка узнала о диагнозе, она была беременна. Кроме того, жителей Челябинской области пригласили пройти обследование, в том числе на онкологию, в рамках Уральского форума «Код здоровья». Он пройдет 21 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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