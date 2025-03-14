В Магнитогорске искусственный интеллект помогает выявить рак

В медико-санитарной части Магнитогорска Челябинской области начали использовать сервис для диагностики раковых заболеваний на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказала пресс-служба компании «Техлаб», которая является разработчиком данного проекта.
«Челябинская область расширяет возможности по ранней диагностике злокачественных новообразований: в медсанчасти Магнитогорска начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании „Техлаб“. Пилотный проект по работе с сервисом для повышения онконастороженности запущен 14 марта», — приводит агентство ТАСС сообщение компании.
Проект предназначен для анализа тревожных симптомов и раннего выявления онкологических заболеваний. Пациенты медсанчасти получили возможность проводить экспресс-диагностику онкологических заболеваний через смартфон. Процесс занимает всего 3-4 минуты. Это позволяет своевременно обнаружить злокачественные новообразования и обратиться за дополнительной диагностикой по направлению врача.
Как ранее писало URA.RU, челябинские радиологи вылечили 30-летнюю жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. На момент, когда девушка узнала о диагнозе, она была беременна. Кроме того, жителей Челябинской области пригласили пройти обследование, в том числе на онкологию, в рамках Уральского форума «Код здоровья». Он пройдет 21 марта.
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