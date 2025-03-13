Челябинцев приглашают узнать свой код здоровья на форуме интегративной медицины

Жителей Челябинска и области приглашают пройти обследование и проконсультироваться с 11 специалистами в области превентивной (интегративной) медицины, чтобы предупредить болезни, сохранить на долгое время активность и улучшить самочувствие. Первый Уральский форум «Код здоровья» пройдет 21 марта в Гранд отель «Видгоф».
«Пациенты обращаются к врачу интегративной медицины с разными вопросами, касающимися здоровья: утомляемость, перепады настроения, снижение полового влечения, головные боли, прибавка веса и многие другие. Но цель одна — улучшить свое внутреннее самочувствие и, как следствие, внешнюю красоту», — рассказывает руководитель направления интегративной медицины Медицинского центра «Лотос», врач-кардиолог Диана Гильманшина. Эксперт отмечает востребованность такого подхода для людей в возрасте от 30 до 50 лет, которые находятся в наиболее трудоспособном периоде и желают продлить свою активность.
Организатором форума выступает медцентр «Лотос», который соберет на одной площадке экспертов в области интегративной медицины из Челябинска и московской клиники «К +31». Это врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук с большим опытом работы в направлениях кардиологии, эндокринологии, онкологии, иммунологии, дерматологии и других. Гостям форума предложат оценить состав тела — количество жиров, мышц и воды, что позволит проконтролировать обмен веществ и вес. Кроме того, эксперты-трихологи помогут понять причину выпадения волос, а специалисты-онкологи проверят родинки.
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