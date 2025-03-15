В районе Красноармейска были уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега.
«Под Красноармейском уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ „Птицы Мадьяра“», — заявил Сега. Его слова приводит ТАСС.
Сегодня, 15 марта, командование ВСУ перебросило часть элитного батальона под Красноармейск для усиления украинских сил в этом районе. С помощью него украинская армия пыталась удержать линию обороны и предотвратить продвижение российских войск. Однако, не продержавшись и дня, батальон был уничтожен.
Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ наносят массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. При этом украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям.
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