ВС РФ уничтожили под Красноармейском элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»

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Батальон «Птицы Мадьяра» не продержался и дня под Красноармейском
Батальон «Птицы Мадьяра» не продержался и дня под Красноармейском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Красноармейска были уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега.

«Под Красноармейском уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ „Птицы Мадьяра“», — заявил Сега. Его слова приводит ТАСС. 

Сегодня, 15 марта, командование ВСУ перебросило часть элитного батальона под Красноармейск для усиления украинских сил в этом районе. С помощью него украинская армия пыталась удержать линию обороны и предотвратить продвижение российских войск. Однако, не продержавшись и дня, батальон был уничтожен.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ наносят массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. При этом украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям.

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В районе Красноармейска были уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега. «Под Красноармейском уничтожены расчеты элитного спецбатальона ВСУ „Птицы Мадьяра“», — заявил Сега. Его слова приводит ТАСС.  Сегодня, 15 марта, командование ВСУ перебросило часть элитного батальона под Красноармейск для усиления украинских сил в этом районе. С помощью него украинская армия пыталась удержать линию обороны и предотвратить продвижение российских войск. Однако, не продержавшись и дня, батальон был уничтожен. Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ наносят массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. При этом украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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