ВСУ осуществляют массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и поселку в западной части... Цель — обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», — рассказал ТАСС представитель ведомства.
Также силовые структуры указали, что украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям.
Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на данный момент наибольшее напряжение для ВСУ наблюдается в районе Красноармейска. Он отметил, что российские военные концентрируют свои основные усилия именно в этом районе. В случае достижения успеха, это даст возможность ВС РФ расширить сферу наступательных действий в нескольких направлениях, включая движение в сторону Днепропетровской области, а также Краматорска и Славянска.
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