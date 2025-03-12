Раскрыто, зачем ВСУ ударяют по Красноармейску

ТАСС: ВСУ атакуют Красноармейск, чтобы обвинить в этом Россию
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ВСУ наносят массированные удары по Красноармейску для обвинения РФ
ВСУ наносят массированные удары по Красноармейску для обвинения РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ осуществляют массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и поселку в западной части... Цель — обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», — рассказал ТАСС представитель ведомства.

Также силовые структуры указали, что украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям.

Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на данный момент наибольшее напряжение для ВСУ наблюдается в районе Красноармейска. Он отметил, что российские военные концентрируют свои основные усилия именно в этом районе. В случае достижения успеха, это даст возможность ВС РФ расширить сферу наступательных действий в нескольких направлениях, включая движение в сторону Днепропетровской области, а также Краматорска и Славянска.

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ВСУ осуществляют массированные артиллерийские удары по различным районам Красноармейска (Покровска) в ДНР с целью последующего обвинения России в агрессии. Об этом сообщили в силовых структурах РФ. «Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и поселку в западной части... Цель — обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», — рассказал ТАСС представитель ведомства. Также силовые структуры указали, что украинские войска используют дроны для нанесения ударов по гражданскому населению. Кроме того, ВСУ ударяют и по еще оставшимся в городе зданиям. Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на данный момент наибольшее напряжение для ВСУ наблюдается в районе Красноармейска. Он отметил, что российские военные концентрируют свои основные усилия именно в этом районе. В случае достижения успеха, это даст возможность ВС РФ расширить сферу наступательных действий в нескольких направлениях, включая движение в сторону Днепропетровской области, а также Краматорска и Славянска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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