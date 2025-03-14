14 марта 2025

Челябинский мэр Лошкин возглавил Федерацию дзюдо региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Челябинска Алексей Лошкин принял предложение руководить Федерацией дзюдо
Мэр Челябинска Алексей Лошкин принял предложение руководить Федерацией дзюдо Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин стал руководителем Федерации дзюдо региона. О назначении нового руководителя было объявлено 15 марта в рамках проведения Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти Петра Сумина, сообщает «Первый областной». 

«Дзюдо в регионе — один из самых успешных и массовых видов спорта. Наши земляки составляют основу сборной России. Я рад возглавить региональную федерацию. Общими усилиями будем и дальше развивать дзюдо, удерживать и приумножать завоёванные позиции», — привело издание слова Алексея Лошкина.

О назначении объявила председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. Ранее первая леди Челябинской области была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте.

Мэр Лошкин занимается самбо со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД. В начале марта появилось видео с тренировки руководителя в Академии единоборств. На борцовском ковре он совершенствовал технику самбо под руководством своего тренера Дмитрия Семикина.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин стал руководителем Федерации дзюдо региона. О назначении нового руководителя было объявлено 15 марта в рамках проведения Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти Петра Сумина, сообщает «Первый областной».  «Дзюдо в регионе — один из самых успешных и массовых видов спорта. Наши земляки составляют основу сборной России. Я рад возглавить региональную федерацию. Общими усилиями будем и дальше развивать дзюдо, удерживать и приумножать завоёванные позиции», — привело издание слова Алексея Лошкина. О назначении объявила председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. Ранее первая леди Челябинской области была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте. Мэр Лошкин занимается самбо со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД. В начале марта появилось видео с тренировки руководителя в Академии единоборств. На борцовском ковре он совершенствовал технику самбо под руководством своего тренера Дмитрия Семикина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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