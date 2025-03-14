Глава Челябинска Алексей Лошкин стал руководителем Федерации дзюдо региона. О назначении нового руководителя было объявлено 15 марта в рамках проведения Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти Петра Сумина, сообщает «Первый областной».
«Дзюдо в регионе — один из самых успешных и массовых видов спорта. Наши земляки составляют основу сборной России. Я рад возглавить региональную федерацию. Общими усилиями будем и дальше развивать дзюдо, удерживать и приумножать завоёванные позиции», — привело издание слова Алексея Лошкина.
О назначении объявила председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. Ранее первая леди Челябинской области была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте.
Мэр Лошкин занимается самбо со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД. В начале марта появилось видео с тренировки руководителя в Академии единоборств. На борцовском ковре он совершенствовал технику самбо под руководством своего тренера Дмитрия Семикина.
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