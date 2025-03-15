Сожженные дома, разбитые памятники: появились новые кадры освобожденной Суджи

В освобожденном городе Суджа (Курская область) зафиксированы значительные разрушения: поврежденные жилые дома, уничтоженные памятники и следы боевых действий. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Разрушенные дома, памятники и разбросанные игрушки — новые кадры из освобожденной Суджи», — передает Zvezdanews. Там добавили, что над городом развевается российский флаг. Среди объектов, подвергшихся уничтожению, также есть памятник Юрию Гагарину.
Суджа в последнее время была ареной столкновений с ВСУ. В этом городе расположена газоизмерительная станция «Суджа», которая играет ключевую роль в экспорте голубого топлива в Европу, поскольку через нее проходит половина всего объема поставок. 12 марта стало известно о том, что российские войска достигли здания местной администрации, расположенного в центре города. На следующий день, 13 марта, Министерство обороны России объявило о полном освобождении Суджи. Подробнее — в материале URA.RU.
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