Сожженные дома, разбитые памятники: появились новые кадры освобожденной Суджи

Минобороны: в Судже разрушены дома и памятники
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ВСУ разрушили множество домов в Судже
ВСУ разрушили множество домов в Судже Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В освобожденном городе Суджа (Курская область) зафиксированы значительные разрушения: поврежденные жилые дома, уничтоженные памятники и следы боевых действий. Кадры публикует Минобороны РФ.

«Разрушенные дома, памятники и разбросанные игрушки — новые кадры из освобожденной Суджи», — передает Zvezdanews. Там добавили, что над городом развевается российский флаг. Среди объектов, подвергшихся уничтожению, также есть памятник Юрию Гагарину.

Суджа в последнее время была ареной столкновений с ВСУ. В этом городе расположена газоизмерительная станция «Суджа», которая играет ключевую роль в экспорте голубого топлива в Европу, поскольку через нее проходит половина всего объема поставок. 12 марта стало известно о том, что российские войска достигли здания местной администрации, расположенного в центре города. На следующий день, 13 марта, Министерство обороны России объявило о полном освобождении Суджи. Подробнее — в  материале URA.RU.

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В освобожденном городе Суджа (Курская область) зафиксированы значительные разрушения: поврежденные жилые дома, уничтоженные памятники и следы боевых действий. Кадры публикует Минобороны РФ. «Разрушенные дома, памятники и разбросанные игрушки — новые кадры из освобожденной Суджи», — передает Zvezdanews. Там добавили, что над городом развевается российский флаг. Среди объектов, подвергшихся уничтожению, также есть памятник Юрию Гагарину. Суджа в последнее время была ареной столкновений с ВСУ. В этом городе расположена газоизмерительная станция «Суджа», которая играет ключевую роль в экспорте голубого топлива в Европу, поскольку через нее проходит половина всего объема поставок. 12 марта стало известно о том, что российские войска достигли здания местной администрации, расположенного в центре города. На следующий день, 13 марта, Министерство обороны России объявило о полном освобождении Суджи. Подробнее — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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