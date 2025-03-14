14 марта 2025

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра усилятся до 20 м/с
Порывы ветра усилятся до 20 м/с Фото:

В Сургуте и Когалыме, а также ряде районов ХМАО в ночь на 16 марта ожидается ухудшение погоды и усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в МЧС региона.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 16 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. Предупреждение для Сургута, Когалыма, Сургутский район, Белоярский район, Березовский район», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ХМАО сегодня ожидается резкое потепление до +5 градусов. В Березовском районе на весь день перекрыты все зимники.

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В Сургуте и Когалыме, а также ряде районов ХМАО в ночь на 16 марта ожидается ухудшение погоды и усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в МЧС региона. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 16 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. Предупреждение для Сургута, Когалыма, Сургутский район, Белоярский район, Березовский район», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ХМАО сегодня ожидается резкое потепление до +5 градусов. В Березовском районе на весь день перекрыты все зимники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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