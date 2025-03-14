МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей ХМАО

В Сургуте и Когалыме, а также ряде районов ХМАО в ночь на 16 марта ожидается ухудшение погоды и усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом жителей округа предупредили в МЧС региона.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 16 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. Предупреждение для Сургута, Когалыма, Сургутский район, Белоярский район, Березовский район», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ХМАО сегодня ожидается резкое потепление до +5 градусов. В Березовском районе на весь день перекрыты все зимники.
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