Орбан: Европа хочет сделать колонию из Украины

Евросоюз хочет сделать из Украины свою колонию и именно поэтому подталкивает ее к дальнейшему противостоянию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Империя (Евросоюз, — прим. URA.RU) не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», — сообщил Виктор Орбан, сравнив современные действия ЕС с политикой австрийской империи Габсбургов. Это заявление он сделал на выступлении в Будапеште по случаю Дня революции 1848 года, его слова передает ТАСС.
Премьер-министр добавил, что «Европа с головой окунулась» в конфликт на Украине, потому что он является «инструментом для колонизации». Через данное противостояние европейские государства хотят добиться принятия страны в Евросоюз, однако Венгрия выступает против этого — ведь именно ей придется расплачиваться за членство Украины в союзе.
В этом контексте Орбан привел в пример борьбу венгров против империи Габсбургов в середине XIX века. Тогда, в результате революции, Венгерское королевство провозгласило свою независимость от монархии Габсбургов — одной из самых могущественных династий Средневековья и Нового времени.
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