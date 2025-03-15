Орбан: Европа хочет сделать колонию из Украины

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Орбан заявил, что Евросоюз стремится колонизировать Украину через конфликт с РФ
Орбан заявил, что Евросоюз стремится колонизировать Украину через конфликт с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз хочет сделать из Украины свою колонию и именно поэтому подталкивает ее к дальнейшему противостоянию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Империя (Евросоюз, — прим. URA.RU) не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», — сообщил Виктор Орбан, сравнив современные действия ЕС с политикой австрийской империи Габсбургов. Это заявление он сделал на выступлении в Будапеште по случаю Дня революции 1848 года, его слова передает ТАСС.

Премьер-министр добавил, что «Европа с головой окунулась» в конфликт на Украине, потому что он является «инструментом для колонизации». Через данное противостояние европейские государства хотят добиться принятия страны в Евросоюз, однако Венгрия выступает против этого — ведь именно ей придется расплачиваться за членство Украины в союзе.

В этом контексте Орбан привел в пример борьбу венгров против империи Габсбургов в середине XIX века. Тогда, в результате революции, Венгерское королевство провозгласило свою независимость от монархии Габсбургов — одной из самых могущественных династий Средневековья и Нового времени.

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Евросоюз хочет сделать из Украины свою колонию и именно поэтому подталкивает ее к дальнейшему противостоянию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Империя (Евросоюз, — прим. URA.RU) не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», — сообщил Виктор Орбан, сравнив современные действия ЕС с политикой австрийской империи Габсбургов. Это заявление он сделал на выступлении в Будапеште по случаю Дня революции 1848 года, его слова передает ТАСС. Премьер-министр добавил, что «Европа с головой окунулась» в конфликт на Украине, потому что он является «инструментом для колонизации». Через данное противостояние европейские государства хотят добиться принятия страны в Евросоюз, однако Венгрия выступает против этого — ведь именно ей придется расплачиваться за членство Украины в союзе. В этом контексте Орбан привел в пример борьбу венгров против империи Габсбургов в середине XIX века. Тогда, в результате революции, Венгерское королевство провозгласило свою независимость от монархии Габсбургов — одной из самых могущественных династий Средневековья и Нового времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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