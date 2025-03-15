Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, не забыв про Украину

Орбан: Украина не должна вступать в Евросоюз
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Орбан призвал ЕС защищать границы от нелегальных мигрантов
Орбан призвал ЕС защищать границы от нелегальных мигрантов Фото:

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан представил Европейскому союзу список из 12 пунктов, главным из которых является требование о непринятии Украины в члены ЕС. Об этом сообщил подполковник Росгвардии Захар Прилепин, опубликовав весь список.

«Евросоюз, но без Украины», — говорится в документе Орбана. Его приводит Прилепин в своем telegram-канале.

Венгерский премьер также настаивает на создании «Европы наций» с сильным национальным суверенитетом, на равенстве перед законом всех государств-членов ЕС, на возвращении полномочий нациям и праве вето, а также на ликвидации долгов ЕС. В том числе, в документе Орбан призвал к защите границ от миграции, запрету иностранного финансирования и «противоестественного перевоспитания» детей, защите христианского наследия и достижению мира в Европе.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан представил Европейскому союзу список из 12 пунктов, главным из которых является требование о непринятии Украины в члены ЕС. Об этом сообщил подполковник Росгвардии Захар Прилепин, опубликовав весь список. «Евросоюз, но без Украины», — говорится в документе Орбана. Его приводит Прилепин в своем telegram-канале. Венгерский премьер также настаивает на создании «Европы наций» с сильным национальным суверенитетом, на равенстве перед законом всех государств-членов ЕС, на возвращении полномочий нациям и праве вето, а также на ликвидации долгов ЕС. В том числе, в документе Орбан призвал к защите границ от миграции, запрету иностранного финансирования и «противоестественного перевоспитания» детей, защите христианского наследия и достижению мира в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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