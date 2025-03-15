Венгерский премьер-министр Виктор Орбан представил Европейскому союзу список из 12 пунктов, главным из которых является требование о непринятии Украины в члены ЕС. Об этом сообщил подполковник Росгвардии Захар Прилепин, опубликовав весь список.
«Евросоюз, но без Украины», — говорится в документе Орбана. Его приводит Прилепин в своем telegram-канале.
Венгерский премьер также настаивает на создании «Европы наций» с сильным национальным суверенитетом, на равенстве перед законом всех государств-членов ЕС, на возвращении полномочий нациям и праве вето, а также на ликвидации долгов ЕС. В том числе, в документе Орбан призвал к защите границ от миграции, запрету иностранного финансирования и «противоестественного перевоспитания» детей, защите христианского наследия и достижению мира в Европе.
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