Салехард станет площадкой всероссийского марафона в честь 80-летия Победы

Салехард (ЯНАО) с 28 по 30 апреля станет местом проведения всероссийского марафона «Знание.Первые» в Уральском федеральном округе, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства.
«С 28 по 30 апреля пройдет марафон „Знание.Первые“ Российского общества „Знание“. Он будет посвящен 80-летию Великой Победы. Салехард станет одной из площадок марафона», — говорится в сообщении.
Мероприятие состоится в арт-резиденции «Полярис». Планируется собрать на нем не менее 25 тысяч участников. На нем состоится диалог между молодежью и первыми лицами государства. В беседе также примут участие деятели науки, культуры и спорта.
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