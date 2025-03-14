14 марта 2025

Салехард станет площадкой всероссийского марафона в честь 80-летия Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля
Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля Фото:

Салехард (ЯНАО) с 28 по 30 апреля станет местом проведения всероссийского марафона «Знание.Первые» в Уральском федеральном округе, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства.

«С 28 по 30 апреля пройдет марафон „Знание.Первые“ Российского общества „Знание“. Он будет посвящен 80-летию Великой Победы. Салехард станет одной из площадок марафона», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в арт-резиденции «Полярис». Планируется собрать на нем не менее 25 тысяч участников. На нем состоится диалог между молодежью и первыми лицами государства. В беседе также примут участие деятели науки, культуры и спорта. 

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Салехард (ЯНАО) с 28 по 30 апреля станет местом проведения всероссийского марафона «Знание.Первые» в Уральском федеральном округе, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства. «С 28 по 30 апреля пройдет марафон „Знание.Первые“ Российского общества „Знание“. Он будет посвящен 80-летию Великой Победы. Салехард станет одной из площадок марафона», — говорится в сообщении. Мероприятие состоится в арт-резиденции «Полярис». Планируется собрать на нем не менее 25 тысяч участников. На нем состоится диалог между молодежью и первыми лицами государства. В беседе также примут участие деятели науки, культуры и спорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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