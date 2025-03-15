Подросток задержан за поджог Музея Неизвестного Солдата в Вязьме

В Вязьме Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг», где находится Музей Неизвестного Солдата. По информации УФСБ и УМВД по региону, задержан 15-летний подозреваемый.
«Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания „Долг“ в Вязьме», — написали на сайте местного УМВД. Подросток был задержан по месту жительства.
По данным следствия, мотивом преступления стало желание получить денежное вознаграждение. Молодой человек рассказал, что неизвестный через мессенджер предложил ему 320 тысяч рублей за поджог штаба смоленских поисковиков, однако за совершенное преступление подросток денег не получил. Следствие продолжается.
Ранее в городе Вязьма Смоленской области неизвестный пытался поджечь Музей Неизвестного Солдата. На месте происшествия были обнаружены остатки горючей жидкости возле разбитого окна. В результате попытки поджога нанесены повреждения зданию: внутри музея расплавилась пластиковая труба, также пострадали оконная рама и подоконник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.