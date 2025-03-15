15 марта 2025

Вучич: в ходе протестов в Белграде были повреждены 100 тракторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич заявил о повреждении сельхоз техники
Вучич заявил о повреждении сельхоз техники Фото:

В Белграде в субботу произошли массовые протесты, в ходе которых были повреждены около 100 тракторов, которые были размещены в Пионерском парке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», — заявил Вучич в эфире телеканала Танюг. 

Протесты в Белграде начались после трагедии в Нови-Саде, где обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 15 человек. Общественное возмущение было направлено против президента Александра Вучича и его правительства, обвиняемых в коррупции и халатности. С тех пор акции протеста превратились в общенациональное движение с требованием отставки президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белграде в субботу произошли массовые протесты, в ходе которых были повреждены около 100 тракторов, которые были размещены в Пионерском парке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», — заявил Вучич в эфире телеканала Танюг.  Протесты в Белграде начались после трагедии в Нови-Саде, где обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 15 человек. Общественное возмущение было направлено против президента Александра Вучича и его правительства, обвиняемых в коррупции и халатности. С тех пор акции протеста превратились в общенациональное движение с требованием отставки президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...