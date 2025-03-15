Вучич: в ходе протестов в Белграде были повреждены 100 тракторов

В Белграде в субботу произошли массовые протесты, в ходе которых были повреждены около 100 тракторов, которые были размещены в Пионерском парке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», — заявил Вучич в эфире телеканала Танюг.
Протесты в Белграде начались после трагедии в Нови-Саде, где обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 15 человек. Общественное возмущение было направлено против президента Александра Вучича и его правительства, обвиняемых в коррупции и халатности. С тех пор акции протеста превратились в общенациональное движение с требованием отставки президента.
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