Протестующие в Белграде начали использовать дымовые шашки

В центре Белграда участники антиправительственного протеста начали использовать пиротехнику, включая дымовые шашки, файеры и петарды. Митингующие собрались у здания национального парламента (Скупщины), заполнив центральные улицы столицы Сербии от Бранкова моста до площади Славия.
«Участники акции начали активно использовать пиротехнику, жечь файеры, дымовые шашки и взрывать петарды», — передает корреспондент ТАСС. Проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра почти полностью заняты демонстрантами, которые размахивают флагами, выкрикивают лозунги против президента Александра Вучича и забираются на тракторы, привезенные фермерами. Одна из колонн тракторов застряла на Бранковом мосту из-за плотности толпы.
Полицейские спецподразделения оцепили здания президентской резиденции и парламента, но стычек с протестующими не происходит. В Пионерском парке у администрации президента расположен лагерь сторонников Вучича, охраняемый полицией. Демонстранты ограничиваются выкриками и жестами в их адрес.
Протесты в Белграде начались 1 ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 15 человек, включая двоих детей. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс: студенты, фермеры и оппозиция обвинили правительство Александра Вучича в коррупции и халатности, которые, по их мнению, привели к аварии. С тех пор акции протеста переросли в общенациональное движение с требованием отставки президента и его кабинета.
За четыре месяца демонстрации охватили крупные города Сербии, включая Нови-Сад, Ниш и Крагуевац, а 15 марта был объявлен «Днем Д» — кульминацией протестов в столице. К митингующим присоединились фермеры, недовольные экономической политикой, и ветераны, требующие социальных гарантий. Власти утверждают, что за акциями стоят западные силы, стремящиеся дестабилизировать страну, и называют протесты попыткой госпереворота. Вучич ранее заявлял, что не допустит насилия, призвав полицию действовать сдержанно, но подчеркнул, что организаторы несут ответственность за любые нарушения порядка.
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