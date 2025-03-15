15 марта 2025

Госсекретарь США раскрыл, доверяет ли он Путину

Госсекретарь Рубио: вопрос о доверии к Путину неуместен
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубио открестился от вопроса про доверие к Путину
Рубио открестился от вопроса про доверие к Путину Фото:

Вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину неуместен. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил Рубио в выступлении на пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Госдепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта.

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Вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину неуместен. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио. «Считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил Рубио в выступлении на пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Госдепа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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