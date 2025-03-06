Песков ответил, доверяет ли Путин американцам

Песков: еще не время говорить о доверии Путина к американцам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал, что Путин пока не доверяет американцам
Песков рассказал, что Путин пока не доверяет американцам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке президент России Владимир Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта.

«Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь, разработать меры по восстановлению доверия. Очень много шагов предстоит... Очень многое было разрушено, восстановить в одночастье это невозможно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что тот не считает Россию виновной в конфликте на Украине. Представитель Кремля заявил, что поддерживает изменения подхода Штатов к РФ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке президент России Владимир Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта. «Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь, разработать меры по восстановлению доверия. Очень много шагов предстоит... Очень многое было разрушено, восстановить в одночастье это невозможно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что тот не считает Россию виновной в конфликте на Украине. Представитель Кремля заявил, что поддерживает изменения подхода Штатов к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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