Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке президент России Владимир Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта.
«Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь, разработать меры по восстановлению доверия. Очень много шагов предстоит... Очень многое было разрушено, восстановить в одночастье это невозможно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что тот не считает Россию виновной в конфликте на Украине. Представитель Кремля заявил, что поддерживает изменения подхода Штатов к РФ.
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