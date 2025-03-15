США сообщили о телефонном разговоре Рубио и Лаврова

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоялся 16 марта. Об этом сообщает Госдепартамент США.
«В ходе беседы стороны обсудили итоги недавних встреч, прошедших в Саудовской Аравии, и выразили готовность продолжать работу по восстановлению двусторонних связей между США и Россией. Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова о деталях американской операции против хуситов в Йемене», — говорится в сообщении.
Встреча между представителями США и России, прошедшая в Эр-Рияде 18 февраля, заложила основу для последующего телефонного разговора между Рубио и Лавровым. На переговорах в Саудовской Аравии обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и были созданы переговорные группы по этому вопросу.
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