15 марта 2025

США сообщили о телефонном разговоре Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Рубио поговорил с Лавровым
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров переговорил с Рубио
Лавров переговорил с Рубио Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоялся 16 марта. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«В ходе беседы стороны обсудили итоги недавних встреч, прошедших в Саудовской Аравии, и выразили готовность продолжать работу по восстановлению двусторонних связей между США и Россией. Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова о деталях американской операции против хуситов в Йемене», — говорится в сообщении. 

Встреча между представителями США и России, прошедшая в Эр-Рияде 18 февраля, заложила основу для последующего телефонного разговора между Рубио и Лавровым. На переговорах в Саудовской Аравии обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и были созданы переговорные группы по этому вопросу.

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Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоялся 16 марта. Об этом сообщает Госдепартамент США. «В ходе беседы стороны обсудили итоги недавних встреч, прошедших в Саудовской Аравии, и выразили готовность продолжать работу по восстановлению двусторонних связей между США и Россией. Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова о деталях американской операции против хуситов в Йемене», — говорится в сообщении.  Встреча между представителями США и России, прошедшая в Эр-Рияде 18 февраля, заложила основу для последующего телефонного разговора между Рубио и Лавровым. На переговорах в Саудовской Аравии обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и были созданы переговорные группы по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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