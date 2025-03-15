Предложение США о прекращении огня не было отвергнуто Россией, однако оно вызывает у нее исторически обоснованные опасения. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — сказал он в рамках шоу на YouTube.
Россия выразила готовность рассмотреть американское предложение о прекращении огня на Украине, но настаивает на заключении всеобъемлющего мирного соглашения перед окончанием военных действий. Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что к этой инициативе страна подходит с большой осторожностью, учитывая возможность использования Киевом перерыва для восстановления своих войск.
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