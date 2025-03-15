15 марта 2025

Аналитик Меркурис: Россия имеет четко обоснованные опасения по прекращению огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитик раскрыл почему РФ не приняла предложение о прекращении огня
Аналитик раскрыл почему РФ не приняла предложение о прекращении огня Фото:

Предложение США о прекращении огня не было отвергнуто Россией, однако оно вызывает у нее исторически обоснованные опасения. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — сказал он в рамках шоу на YouTube.

Россия выразила готовность рассмотреть американское предложение о прекращении огня на Украине, но настаивает на заключении всеобъемлющего мирного соглашения перед окончанием военных действий. Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что к этой инициативе страна подходит с большой осторожностью, учитывая возможность использования Киевом перерыва для восстановления своих войск.

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Предложение США о прекращении огня не было отвергнуто Россией, однако оно вызывает у нее исторически обоснованные опасения. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. «У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — сказал он в рамках шоу на YouTube. Россия выразила готовность рассмотреть американское предложение о прекращении огня на Украине, но настаивает на заключении всеобъемлющего мирного соглашения перед окончанием военных действий. Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что к этой инициативе страна подходит с большой осторожностью, учитывая возможность использования Киевом перерыва для восстановления своих войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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