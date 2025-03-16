Ждать ли магнитную бурю 17 марта: прогноз для метеозависимых

В течение марта на Землю то и дело обрушивались магнитные бури. Все из-за корональной дыры на Солнце, которая привела к ухудшению геомагнитной обстановки на планете. О том, успокоилась ли магнитосфера Земли и когда ждать новую магнитную бурю 17 марта — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в марте 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вспышечная активность Солнца находится на «желтом» уровне и составляет 4,4 балла из 10. Эксперты регулярно фиксируют слабые вспышки класса С, а 15 марта обнаружили более мощную вспышку класса М.
Однако обстановка на Земле начинает улучшаться. Если в период с 12 по 14 марта ученые фиксировали всплески геомагнитной активности и магнитные бури, то сейчас активность на Солнце не приводит к настолько сильным изменениям в магнитосфере планеты.
Прогноз магнитных бурь на 17 марта 2025
Ученые прогнозируют спокойную обстановку на протяжении всего дня, однако не отрицают возможность магнитной бури. Эксперты считают, что с 29% вероятностью магнитосфера Земли останется спокойной, возможность слабой геомагнитной активности оценивается в 40%, а шанс магнитной бури — в 31%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной. Единственный день в месяце, в который ученые прогнозируют сильную магнитную бурю — 27 марта. А вот в начале апреля метеозависимым людям стоит готовиться к сильным магнитным бурям. Начиная с 5 числа геомагнитная активность резко подскочит до «красных» значений. В течение девяти дней магнитосфера останется возбужденной и вернется в спокойное состояние лишь 15 апреля.
Как спастись метеозависимым
Несмотря на то, что ученые так и не могут прийти к единому выводу о влиянии магнитных бурь на людей, врачи считают, что примерно треть населения Земли страдает от метеозависимости. Чаще всего на магнитные бури жалуются люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Всплеск геомагнитной активности приводит к головным болям, проблемам с концентрацией, нарушениям сна и общей слабостью.
Чтобы избавиться от метеозависимости, невролог Юлия Каракулова посоветовала читателям URA.RU держать организм в тонусе, регулярно заниматься спортом и начать следить за питанием. Это поможет снизить влияние внешней среды на состояние организма.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — отметила невролог. Но если здоровый образ жизни не помогает справиться с метеозависимостью, то стоит обратиться в больницу и пообщаться с терапевтом. Возможно, проблема скрывается в не выявленном хроническом заболевании.
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