Песков рассказал о неожиданном решении Путина поехать в Курскую область

Песков: Путин внезапно решил поехать в Курскую область
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Путин отложил экономическое совещание, чтобы посетить Курскую область, заявил Песков
Путин отложил экономическое совещание, чтобы посетить Курскую область, заявил Песков Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о неожиданном решении главы государства Владимира Путина посетить Курскую область. Он подчеркнул, что такие поездки требуют тщательной подготовки в плане логистики и технологий.

«Такие поездки не могут осуществляться без определенной логистической и технологической подготовки, но в то же время это решение принимается оперативно самим Верховным Главнокомандующим», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что до этого дня планировалось экономическое совещание, но президент решил изменить повестку.

Владимир Путин 13 марта посетил Курскую область, где провел совещание о достижениях армии. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успешной операции ВС РФ и потерях украинских сил.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о неожиданном решении главы государства Владимира Путина посетить Курскую область. Он подчеркнул, что такие поездки требуют тщательной подготовки в плане логистики и технологий. «Такие поездки не могут осуществляться без определенной логистической и технологической подготовки, но в то же время это решение принимается оперативно самим Верховным Главнокомандующим», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что до этого дня планировалось экономическое совещание, но президент решил изменить повестку. Владимир Путин 13 марта посетил Курскую область, где провел совещание о достижениях армии. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успешной операции ВС РФ и потерях украинских сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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