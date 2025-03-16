Ушаков раскрыл, когда состоится встреча Путина и Трампа

Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет организована в тот момент, когда в ней возникнет реальная необходимость. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Встреча будет организована, как только появится необходимость», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты, однако на текущий момент они не проходят на уровне взаимодействия между главами государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что точное время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа еще не установлено. Он отметил, что после передачи информации от спецпосланника США Стивена Уиткоффа Трампу, стороны начнут согласовывать сроки разговора, передает RT. Недавно Уиткофф был в Москве и общался с Путиным.
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