Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сочи» из одноименного города с крупной разницей в три шайбы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10,6 тысячах зрителей. Счет составил 6:3 (1:1; 4:2; 1:0), передает сайт khl.ru.
У екатеринбуржцев отличились форварды Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, а также по дублю сделали бомбардиры Семен Кизимов и Александр Шаров. Среди игроков «Сочи» в первых двух периодах смогли ответить «Автомобилисту» своими шайбами нападающие Амир Гараев, Даниил Сероух и защитник Никита Баклашев.
После 64 матчей ХК «Автомобилист» находится на шестой строчке в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 85 очками. Сочинцы идут последними на Западе с 45 очками, а в общей таблице занимает 21-ю позицию из 23-х.
Прошлый матч стал первым выигранным для «Автомобилиста» на новой домашней арене. Ее официально открыли 10 марта. Тогда уральцы проиграли ЦСКА со счетом 3:4. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
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