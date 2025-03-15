15 марта 2025

«Автомобилист» крупно обыграл аутсайдера КХЛ. Видео

ХК «Автомобилист» победил «Сочи» со счетом 6:3
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Автомобилист» забил четыре шайбы во втором периоде (архивное фото)
«Автомобилист» забил четыре шайбы во втором периоде (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сочи» из одноименного города с крупной разницей в три шайбы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10,6 тысячах зрителей. Счет составил 6:3 (1:1; 4:2; 1:0), передает сайт khl.ru.

У екатеринбуржцев отличились форварды Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, а также по дублю сделали бомбардиры Семен Кизимов и Александр Шаров. Среди игроков «Сочи» в первых двух периодах смогли ответить «Автомобилисту» своими шайбами нападающие Амир Гараев, Даниил Сероух и защитник Никита Баклашев.

После 64 матчей ХК «Автомобилист» находится на шестой строчке в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 85 очками. Сочинцы идут последними на Западе с 45 очками, а в общей таблице занимает 21-ю позицию из 23-х.

Прошлый матч стал первым выигранным для «Автомобилиста» на новой домашней арене. Ее официально открыли 10 марта. Тогда уральцы проиграли ЦСКА со счетом 3:4. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сочи» из одноименного города с крупной разницей в три шайбы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «УГМК-Арене» при 10,6 тысячах зрителей. Счет составил 6:3 (1:1; 4:2; 1:0), передает сайт khl.ru. У екатеринбуржцев отличились форварды Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, а также по дублю сделали бомбардиры Семен Кизимов и Александр Шаров. Среди игроков «Сочи» в первых двух периодах смогли ответить «Автомобилисту» своими шайбами нападающие Амир Гараев, Даниил Сероух и защитник Никита Баклашев. После 64 матчей ХК «Автомобилист» находится на шестой строчке в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 85 очками. Сочинцы идут последними на Западе с 45 очками, а в общей таблице занимает 21-ю позицию из 23-х. Прошлый матч стал первым выигранным для «Автомобилиста» на новой домашней арене. Ее официально открыли 10 марта. Тогда уральцы проиграли ЦСКА со счетом 3:4. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...