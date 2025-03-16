Зеленский неожиданно поменял начальника генштаба ВСУ

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил, назначив Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе Зеленского. С 9 февраля на этой должности значился Анатолий Баргилевич, который возглавил Генштаб ВСУ после отставки Сергея Шапталы в феврале 2024 года, став частью обновленной команды главкома Александра Сырского. До этого он руководил Силами территориальной обороны.
В мае 2024 года Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрею Гнатову, признав его виновным в убийстве мирных жителей на территории Донбасса. Он был осужден на 28 лет лишения свободы. Согласно решению суда, в период с июля по сентябрь 2019 года Гнатов выдавал приказы подчиненным проводить обстрелы населенных пунктов в пределах ДНР.
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