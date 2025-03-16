Зеленский неожиданно поменял начальника генштаба ВСУ

Зеленский назначил новым начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский подписал указ о смене начальника Генштаба ВСУ
Зеленский подписал указ о смене начальника Генштаба ВСУ Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил, назначив Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе Зеленского. С 9 февраля на этой должности значился Анатолий Баргилевич, который возглавил Генштаб ВСУ после отставки Сергея Шапталы в феврале 2024 года, став частью обновленной команды главкома Александра Сырского. До этого он руководил Силами территориальной обороны.

В мае 2024 года Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрею Гнатову, признав его виновным в убийстве мирных жителей на территории Донбасса. Он был осужден на 28 лет лишения свободы. Согласно решению суда, в период с июля по сентябрь 2019 года Гнатов выдавал приказы подчиненным проводить обстрелы населенных пунктов в пределах ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил, назначив Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. «Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе Зеленского. С 9 февраля на этой должности значился Анатолий Баргилевич, который возглавил Генштаб ВСУ после отставки Сергея Шапталы в феврале 2024 года, став частью обновленной команды главкома Александра Сырского. До этого он руководил Силами территориальной обороны. В мае 2024 года Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрею Гнатову, признав его виновным в убийстве мирных жителей на территории Донбасса. Он был осужден на 28 лет лишения свободы. Согласно решению суда, в период с июля по сентябрь 2019 года Гнатов выдавал приказы подчиненным проводить обстрелы населенных пунктов в пределах ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...