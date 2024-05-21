Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет

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Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому командиру за обстрелы мирных людей
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому командиру за обстрелы мирных людей Фото:

Верховный суд ДНР заочно приговорил экс-командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова к 28 годам лишения свободы. Он обвиняется в убийстве мирных граждан на территории Донбасса. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. 

"Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения заочного приговора бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. <...> Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет", - передает Следком в своем telegram-канале.

Суд постановил, что в период с июля по сентябрь 2019 года Гнатов отдавал приказы своим военным обстреливать населенные пункты в ДНР. Отмечается, что в ходе действий украинского экс-командира пострадали мирные граждане. Один из них скончался. Всего Гнатов на тот момент разрушил 19 жилых помещений, отмечает Следственный комитет РФ. В настоящий момент приговоренный объявлен в розыск.

В 2024 году также были вынесены приговоры и другим украинским представителям. В частности, к 18 годам был приговорен командир седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик. До этого к пожизненному заключению был приговорен командир батальона морской пехоты ВСУ Евгений Бова.  

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Верховный суд ДНР заочно приговорил экс-командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова к 28 годам лишения свободы. Он обвиняется в убийстве мирных граждан на территории Донбасса. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.  "Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения заочного приговора бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. <...> Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет", - передает Следком в своем telegram-канале. Суд постановил, что в период с июля по сентябрь 2019 года  Гнатов отдавал приказы своим военным обстреливать населенные пункты в ДНР. Отмечается, что в ходе действий украинского экс-командира пострадали мирные граждане. Один из них скончался. Всего Гнатов на тот момент разрушил 19 жилых помещений, отмечает Следственный комитет РФ. В настоящий момент приговоренный объявлен в розыск. В 2024 году также были вынесены приговоры и другим украинским представителям. В частности, к 18 годам был приговорен командир седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик. До этого к пожизненному заключению был приговорен командир батальона морской пехоты ВСУ Евгений Бова.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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