В США назвали главные ожидания от разговора Трампа с Путиным

Телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, запланированный на следующую неделю, станет шагом к долгосрочному миру на Украине. Такое мнение выразил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Думаю, это позитивный знак, что они будут разговаривать. Это показывает, что есть позитивный импульс, склонность с обеих сторон, в том числе Украины, достичь устойчивого мира», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
По его словам, предстоящий созвон лидеров США и России отражает готовность к переговорам, которые могут положить конец конфликту. Точные дата и время разговора не уточняются.
В ходе переговоров, прошедших 11 марта в Джидде между представителями США и Украины, украинская сторона приняла предложение о введении 30-дневного перемирия в рамках текущего конфликта. Дональд Трамп подчеркнул, что дальнейшие действия зависят от России. В свою очередь, Владимир Путин выразил готовность рассмотреть данное предложение, однако обратил внимание на существующие неопределенности в этом вопросе.
Москва неоднократно выражала готовность к мирному разрешению украинского конфликта, при условии выполнения определенных требований. Так, президент РФ предложил Украине заключить соглашение. Согласно этому соглашению, украинские вооруженные силы должны были покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, Украина должна была отказаться от планов вступления в НАТО и принять статус безъядерной страны. В ответ на это российские вооруженные силы прекратили бы военные действия. Однако Киев отклонил это предложение и направил свои войска в Курскую область.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.