Пушилин: ВС РФ активно продвигаются на великоновоселковском направлении

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Российские войска быстро продвигаются на великоновоселковском направлении
Российские войска быстро продвигаются на великоновоселковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы демонстрируют прогресс на двух направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что наиболее быстрое продвижение ВС РФ наблюдается на великоновоселковском направлении.

«Мы видим наиболее быстрое продвижение на великоновоселковском направлении, там после освобождения Днепроэнергия мы видим, что бойцы в нескольких населенных пунктах ... и еще по нескольким направлениям ведут активные боевые действия и продвигаются вперед», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что продолжаются бои за Часов Яр.

Глава региона также заметил, что на красноармейском направлении украинские войска пытаются остановить продвижение российских подразделений. Он утверждает, что несмотря на переброску резервов ВСУ с других направлений, силам РФ удается стабилизировать ситуацию и продолжать наступление.

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Российские силы демонстрируют прогресс на двух направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что наиболее быстрое продвижение ВС РФ наблюдается на великоновоселковском направлении. «Мы видим наиболее быстрое продвижение на великоновоселковском направлении, там после освобождения Днепроэнергия мы видим, что бойцы в нескольких населенных пунктах ... и еще по нескольким направлениям ведут активные боевые действия и продвигаются вперед», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что продолжаются бои за Часов Яр. Глава региона также заметил, что на красноармейском направлении украинские войска пытаются остановить продвижение российских подразделений. Он утверждает, что несмотря на переброску резервов ВСУ с других направлений, силам РФ удается стабилизировать ситуацию и продолжать наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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