Медведев: отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО

Отправкой миротворцев на Украину НАТО начнет войну с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон притворяются идиотами и игнорируют заявления США о том, что миротворческий контингент на Украине должен идти из стран, не участвующих в НАТО. Медведев призвал их посоветоваться с президентом Штатов Дональдом Трампом перед решением об отправке войск Киеву.
Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют разместить на украинской территории около 30 тысяч миротворцев. До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любой контингент на Украине не должен иметь отношения к НАТО.
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