Медведев: отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО

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Медведев заявил, что отправкой миротворцев на Украину НАТО поддержит неонацистов
Медведев заявил, что отправкой миротворцев на Украину НАТО поддержит неонацистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправкой миротворцев на Украину НАТО начнет войну с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон притворяются идиотами и игнорируют заявления США о том, что миротворческий контингент на Украине должен идти из стран, не участвующих в НАТО. Медведев призвал их посоветоваться с президентом Штатов Дональдом Трампом перед решением об отправке войск Киеву.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют разместить на украинской территории около 30 тысяч миротворцев. До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любой контингент на Украине не должен иметь отношения к НАТО.

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Отправкой миротворцев на Украину НАТО начнет войну с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон притворяются идиотами и игнорируют заявления США о том, что миротворческий контингент на Украине должен идти из стран, не участвующих в НАТО. Медведев призвал их посоветоваться с президентом Штатов Дональдом Трампом перед решением об отправке войск Киеву. Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют разместить на украинской территории около 30 тысяч миротворцев. До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любой контингент на Украине не должен иметь отношения к НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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