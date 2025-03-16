Вступил в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 банков России

С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.
«Список организаций, на которых распространяется данный запрет: банк „Ак Барс“, банк „Уралсиб“, „Банк Точка“, „Национальный резервный банк“, Росэксимбанк, „Банк Синара“, Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация „Платежный конструктор“, небанковская кредитная организация „Петербургский расчетный центр“, Кузнецкбизнесбанк, „МБ Банк“ и банк „Кубань кредит“, — указано в документе. Он опубликован на сайте Еврокомиссии.
В российских банках уверяют, что это никак не скажется на их работе. Они не используют SWIFT и применяют альтернативные способы расчетов.
Эти меры следуют за предыдущими решениями о запрете на предоставление специализированных финансовых услуг для российских финансовых структур. Ранее был введен запрет на импорт алюминия и вещание российских СМИ в Европе.
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