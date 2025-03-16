16 марта 2025

Вступил в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 банков России

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкции вступают в силу с 17 марта
Санкции вступают в силу с 17 марта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.

«Список организаций, на которых распространяется данный запрет: банк „Ак Барс“, банк „Уралсиб“, „Банк Точка“, „Национальный резервный банк“, Росэксимбанк, „Банк Синара“, Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация „Платежный конструктор“, небанковская кредитная организация „Петербургский расчетный центр“, Кузнецкбизнесбанк, „МБ Банк“ и банк „Кубань кредит“, — указано в документе. Он опубликован на сайте Еврокомиссии.

В российских банках уверяют, что это никак не скажется на их работе. Они не используют SWIFT и применяют альтернативные способы расчетов.

Эти меры следуют за предыдущими решениями о запрете на предоставление специализированных финансовых услуг для российских финансовых структур. Ранее был введен запрет на импорт алюминия и вещание российских СМИ в Европе.

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С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. «Список организаций, на которых распространяется данный запрет: банк „Ак Барс“, банк „Уралсиб“, „Банк Точка“, „Национальный резервный банк“, Росэксимбанк, „Банк Синара“, Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация „Платежный конструктор“, небанковская кредитная организация „Петербургский расчетный центр“, Кузнецкбизнесбанк, „МБ Банк“ и банк „Кубань кредит“, — указано в документе. Он опубликован на сайте Еврокомиссии. В российских банках уверяют, что это никак не скажется на их работе. Они не используют SWIFT и применяют альтернативные способы расчетов. Эти меры следуют за предыдущими решениями о запрете на предоставление специализированных финансовых услуг для российских финансовых структур. Ранее был введен запрет на импорт алюминия и вещание российских СМИ в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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