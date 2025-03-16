Уходящему на СВО стрелку по школьникам из Красноуральска не дают жениться

Вячеслав Кожевников из Красноуральска, который расстрелял школьников, заключил контракт до завершения следствия и суда по его делу и в ближайшие дни он будет направлен в зону СВО. Однако, перед отъездом он не успевает оформить брак с девушкой, с которой состоит в отношениях.
«Сейчас мы просто не успеем собрать эти документы... Для него это важно — уйти туда, чтобы здесь его ждала законная жена... Мы говорили, что всё можно решить, есть процедура ускоренной регистрации. Но сотрудница заявила нам, что не пойдут на это, потому что… Вячеслав уходит на СВО», — делится адвокат Кожевникова Руслан Султангулов с Е1. Сейчас пара с адвокатом пытаются решить все юридические вопросы как можно быстрее.
В ноябре 2024 года Вячеслава Кожевникова арестовали после того, как он расстрелял мальчиков на улице Маяковского. По одной версии, мужчина таким образом отомстил парням, которые якобы регулярно задирали его. По второй, Кожевников просто хотел припугнуть мальчиков, хулиганивших возле его дома. Мужчина был обвинен в покушении на убийство, что может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы. Еще до окончания суда Кожевников выразил желание участвовать уйти на СВО.
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