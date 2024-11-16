16 ноября 2024

Арестован охотник, расстрелявший подростков под Нижним Тагилом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над стрелком Вячеславом Кожевниковым в Красноуральске, свердловская область, красноуральск, стрелок, вячеслав, суд
Решением суда охотника отправили в СИЗО до 14 января 2025 года Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Красноуральский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор 53-летнего Вячеслава Кожевникова, обвиняемого в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет). Свою вину охотник признал, передает корреспондент URA.RU.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилось следствие. За решеткой Кожевников будет находиться минимум до 14 января 2025 года. Он был не согласен с такой мерой пресечения. «Если есть возможность, оставьте на свободе, я не опасен для общества», — протестовал фигурант. Защита настаивала на домашнем аресте.

Про Вячеслава известно, что он родом из Кировской области, холост, работает грузчиком на местном предприятии. Также у него есть 13-летняя дочь. От общения с журналистами мужчина отказался.

ЧП произошло вечером 14 ноября на улице Маяковского возле дома Кожевникова. По словам местных жителей, юноши — Денис и Степан — якобы регулярно задирали Вячеслава. По слухам, они якобы сожгли его собаку. А в тот вечер закидали окна его дома снежками. Желая отомстить, мужчина схватил охотничье ружье (имеет на него разрешение) и открыл стрельбу. Одному он выстрелил в лицо, второму в плечо. Школьники смогли убежать домой. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Отец одного из пострадавших рассказывал URA.RU, что его сын раньше не был знаком с Кожевниковым — тем самым опровергая версии о том, что мужчину доставали намеренно. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Всю актуальную информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.

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Красноуральский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор 53-летнего Вячеслава Кожевникова, обвиняемого в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет). Свою вину охотник признал, передает корреспондент URA.RU. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилось следствие. За решеткой Кожевников будет находиться минимум до 14 января 2025 года. Он был не согласен с такой мерой пресечения. «Если есть возможность, оставьте на свободе, я не опасен для общества», — протестовал фигурант. Защита настаивала на домашнем аресте. Про Вячеслава известно, что он родом из Кировской области, холост, работает грузчиком на местном предприятии. Также у него есть 13-летняя дочь. От общения с журналистами мужчина отказался. ЧП произошло вечером 14 ноября на улице Маяковского возле дома Кожевникова. По словам местных жителей, юноши — Денис и Степан — якобы регулярно задирали Вячеслава. По слухам, они якобы сожгли его собаку. А в тот вечер закидали окна его дома снежками. Желая отомстить, мужчина схватил охотничье ружье (имеет на него разрешение) и открыл стрельбу. Одному он выстрелил в лицо, второму в плечо. Школьники смогли убежать домой. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург. Отец одного из пострадавших рассказывал URA.RU, что его сын раньше не был знаком с Кожевниковым — тем самым опровергая версии о том, что мужчину доставали намеренно. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Всю актуальную информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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