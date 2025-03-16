В Челябинске назначили главного по дорогам

Дмитрий Агеев стал куратором дорог и транспорта Челябинска

Дмитрий Агеев будет отвечать за дорожное хозяйство Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отвечать за дорожное хозяйство и транспортную систему Челябинска будет Дмитрий Агеев. Его предшественник на этом посту Андрей Ксензов ушел на повышение в областное правительство. Об этом сообщил на аппаратном совещании мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Ксензов Андрей Евгеньевич перешел у нас на другое место работы. Поэтому Дмитрий Валерьевич и докладывает у нас про дороги», — прокомментировал Лошкин ход совещания.

Агееву 47 лет. Он проходил службу в силовых структурах. С 1999 по 2010 годы служил в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С 2011 по 2014 годы руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.

В декабре 2024 года с должности руководителя Главного контрольного управления региона ушел на работу в мэрию областного центра, став замглавы Челябинска по экономике. Сейчас обязанности вице-мэра по экономическому развитию временно будет исполнять Виктория Шин — руководитель городского комитета финансов.

Ксензов же с сегодняшнего дня стал первым замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона. Он же будет управлять деятельностью ведомства, «обезглавленного» недавними арестами.