Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода на свободу

Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии, пообещал своему другу устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области. Об этом он рассказал в поздравлении своему другу.
«Скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — приводит фрагмент аудиозаписи разговора актера со своим знакомым Life.ru. В телефонном разговоре актер поздравил друга с днем рождения и выразил надежду на скорое заседание по своему ходатайству об УДО, которое состоится 24 марта в Алексеевском райсуде.
Обновлено в 11:34. Адвокат Ефремова Юрий Падалко прокомментировал Daily Storm появление в интернете данной записи, назвав это очередным фейком. По его словам, кто-то целенаправленно пытается испортить общественное мнение об актере, запуская негативные слухи. Адвокат также выразил надежду, что суд примет справедливое и обоснованное решение.
В 2020 году Михаил Ефремов спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек. В ходе экспертизы было установлено, что актер управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что был приговорен к 7,5 годам колонии. Ефремов подал ходатайство о досрочном освобождении, и его просьбу назначили к рассмотрению на 24 марта.
Одной из причин для возможного удовлетворения ходатайства стало состояние здоровья актера, у которого диагностировали язву желудка. Ефремова госпитализировали еще в конце декабря 2024 года из-за резких болей в животе.
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