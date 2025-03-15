ВСУ переодеваются в форму ВС РФ и бросают технику: как украинцы бегут из Курской области

Военнослужащие ВСУ в Курской области, чтобы не попасться в плен, переодеваются в форму ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах.
Обстановка в регионе остается напряженной. Украинские военные фактически находятся в окружении, все пути выхода заблокированы, поэтому им приходится бросать технику и оружие, чтобы покинуть территорию. Подробнее о том, как украинцы бегут из Курской области — в материале URA.RU.
ВСУ маскируются под гражданских и переодеваются в форму ВС РФ
В группировке войск «Север» заявили, что украинские военнослужащие маскируются под мирных жителей в приграничье Курской области, как это делали французы в 1812 году и гитлеровцы. Одного бойца ВСУ уже задержали российские солдаты. По их данным, он пытался скрыться, надев поверх военной формы гражданскую одежду — куртку и штаны, передает RT. Кроме того, чтобы не попасться в плен, они могут переодеваться и в российскую военную форму.
Украинские военные бросают технику, покидая Курскую область
Представители силовых структур сообщили, что ВСУ бросают технику и пытаются прорываться к границе небольшими группами, чтобы покинуть Курскую область. При этом все пути выхода на технике для ВСУ заблокированы и находятся под огневым контролем.
По оценке руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, брошенная ВСУ военная техника может стоить не менее 120 миллионов долларов. Он отметил, что брошенные образцы техники, как и в период ВОВ, могут быть адаптированы и использованы российской армией.
Путин дал возможность ВСУ сохранить жизнь
Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные, которые сейчас находятся в окружении в Курской области, могут сложить оружие и сдаться в плен, в таком случае им будет гарантирована жизнь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что время, оставшееся у ВСУ для того, чтобы сдаться в плен, «сокращается как шагреневая кожа».
Украинцы массово сдаются в плен
Согласно информации на aif.ru, при освобождении Суджи около 200 украинских солдат сдались в плен. Также сообщается, что на территории города обнаружены тела погибших украинцев, которых ВСУ уничтожали, чтобы не эвакуировать.
Зеленский сворачивает операцию
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу, оттянув российские силы с других направлений. Он отметил, что ситуация в регионе остается сложной.
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