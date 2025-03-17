NYT: США покидают группу по расследованию в отношении действий России на Украине

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США больше не будут участвовать в расследовании в отношении России
США больше не будут участвовать в расследовании в отношении России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США сообщили европейским чиновникам о своем выходе из международной группы, занимающейся расследованием действий России в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

«Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий России на Украине», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это решение отражает смену подхода администрации президента США Дональда Трампа.

Группа была создана для расследования действий Москвы и их союзников, однако теперь американская сторона прекращает свое участие, после того как в 2023 году присоединилась к этому расследованию. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, активно взаимодействующей с этой группой.

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США сообщили европейским чиновникам о своем выходе из международной группы, занимающейся расследованием действий России в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times. «Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий России на Украине», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это решение отражает смену подхода администрации президента США Дональда Трампа. Группа была создана для расследования действий Москвы и их союзников, однако теперь американская сторона прекращает свое участие, после того как в 2023 году присоединилась к этому расследованию. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, активно взаимодействующей с этой группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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