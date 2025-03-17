Вымогатель из Катав-Ивановска угнал и разбил машину сироты

© Служба новостей «URA.RU»
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После угона машину разбили и продали по запчастям
После угона машину разбили и продали по запчастям Фото:

Фигурант дела о вымогательстве у многодетного экс-бойца СВО Владимир Ребров в Катав-Ивановске (Челябинская область) мог быть замешан в угоне автомобиля у 18-летнего сироты. Как стало известно URA.RU, через несколько дней машина оказалась разбитой.

«Ребров всех малолеток напрягал. Данил Белоусов купил машину, а тот попросил покататься. После отказа подъехал и забрал. Завел ее без ключей. Владелец попросил вернуть — получил отказ», — рассказал URA.RU источник.

Автомобиль сирота приобрел в рассрочку, и в момент угона расплатиться не успел. Предупреждал, что напишет заявление в полицию, но так и не сделал этого. В следующий раз свою уже разбитую машину увидел в соцсетях, где продавали запчасти от нее. Парня пристращали: заявишь в органы — пеняй на себя. Посоветоваться ему было не с кем: мать умерла, когда он был младенцем, отец — когда парню было 17 лет.

«Инцидент произошел в 2020 году. Сейчас Данил на Украине, с декабря не выходит на связь», — добавил собеседник информагентства.

В феврале награжденный медалями «За мужество» и «За отвагу» Артур Мингалеев рассказал URA.RU, как на протяжении года платит дань вымогателям. После смерти супруги мужчина воспитывает четырех детей. Он опасался за их жизнь и здоровье, а потому согласился перечислять регулярно деньги: выплаты происходили дважды в месяц. После публикации силовики возбудили дело по статье о вымогательстве.

При подготовке материала URA.RU пыталось взять комментарий у Реброва. Однако сделать это по телефону не удалось. На СМС-сообщение мужчина не ответил.

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Фигурант дела о вымогательстве у многодетного экс-бойца СВО Владимир Ребров в Катав-Ивановске (Челябинская область) мог быть замешан в угоне автомобиля у 18-летнего сироты. Как стало известно URA.RU, через несколько дней машина оказалась разбитой. «Ребров всех малолеток напрягал. Данил Белоусов купил машину, а тот попросил покататься. После отказа подъехал и забрал. Завел ее без ключей. Владелец попросил вернуть — получил отказ», — рассказал URA.RU источник. Автомобиль сирота приобрел в рассрочку, и в момент угона расплатиться не успел. Предупреждал, что напишет заявление в полицию, но так и не сделал этого. В следующий раз свою уже разбитую машину увидел в соцсетях, где продавали запчасти от нее. Парня пристращали: заявишь в органы — пеняй на себя. Посоветоваться ему было не с кем: мать умерла, когда он был младенцем, отец — когда парню было 17 лет. «Инцидент произошел в 2020 году. Сейчас Данил на Украине, с декабря не выходит на связь», — добавил собеседник информагентства. В феврале награжденный медалями «За мужество» и «За отвагу» Артур Мингалеев рассказал URA.RU, как на протяжении года платит дань вымогателям. После смерти супруги мужчина воспитывает четырех детей. Он опасался за их жизнь и здоровье, а потому согласился перечислять регулярно деньги: выплаты происходили дважды в месяц. После публикации силовики возбудили дело по статье о вымогательстве. При подготовке материала URA.RU пыталось взять комментарий у Реброва. Однако сделать это по телефону не удалось. На СМС-сообщение мужчина не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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