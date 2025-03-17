Свердловского учителя придавило насмерть снегом в Пермском крае. Фото

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Елена Макарова переехала в Пермский край в прошлом году
Елена Макарова переехала в Пермский край в прошлом году Фото:

Учительницу из Свердловской области Елену Макарову придавило насмерть снегом в Пермском крае. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы.

«Всем коллективом управления глубоко скорбим по поводу большой утраты для всех нас и МБОУ СОШ №16 с УИОП СП „Кыновская СОШ 65“. Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Павловна Макарова», — написали ее коллеги в соцсети «ВКонтакте».

Макарова родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын, где возглавила местную школу.

«Истинный педагог. Настоящий директор. Лидер. Требовательная. Принципиальная. Настоящая», — отметили коллеги.

Елена Макарова погибла на 57 году жизни
Елена Макарова погибла на 57 году жизни
Фото:

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Учительницу из Свердловской области Елену Макарову придавило насмерть снегом в Пермском крае. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы. «Всем коллективом управления глубоко скорбим по поводу большой утраты для всех нас и МБОУ СОШ №16 с УИОП СП „Кыновская СОШ 65“. Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Павловна Макарова», — написали ее коллеги в соцсети «ВКонтакте». Макарова родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын, где возглавила местную школу. «Истинный педагог. Настоящий директор. Лидер. Требовательная. Принципиальная. Настоящая», — отметили коллеги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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