Свердловского учителя придавило насмерть снегом в Пермском крае. Фото

17 марта 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Елена Макарова переехала в Пермский край в прошлом году Фото: школы села Кын Учительницу из Свердловской области Елену Макарову придавило насмерть снегом в Пермском крае. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы. «Всем коллективом управления глубоко скорбим по поводу большой утраты для всех нас и МБОУ СОШ №16 с УИОП СП „Кыновская СОШ 65“. Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Павловна Макарова», — написали ее коллеги в соцсети «ВКонтакте». Макарова родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын, где возглавила местную школу. «Истинный педагог. Настоящий директор. Лидер. Требовательная. Принципиальная. Настоящая», — отметили коллеги. Елена Макарова погибла на 57 году жизни группа «Управление образования. Лысьва» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учительницу из Свердловской области Елену Макарову придавило насмерть снегом в Пермском крае. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы. «Всем коллективом управления глубоко скорбим по поводу большой утраты для всех нас и МБОУ СОШ №16 с УИОП СП „Кыновская СОШ 65“. Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Павловна Макарова», — написали ее коллеги в соцсети «ВКонтакте». Макарова родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын, где возглавила местную школу. «Истинный педагог. Настоящий директор. Лидер. Требовательная. Принципиальная. Настоящая», — отметили коллеги.