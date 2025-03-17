Учительницу из Свердловской области Елену Макарову придавило насмерть снегом в Пермском крае. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы.
«Всем коллективом управления глубоко скорбим по поводу большой утраты для всех нас и МБОУ СОШ №16 с УИОП СП „Кыновская СОШ 65“. Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Павловна Макарова», — написали ее коллеги в соцсети «ВКонтакте».
Макарова родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын, где возглавила местную школу.
«Истинный педагог. Настоящий директор. Лидер. Требовательная. Принципиальная. Настоящая», — отметили коллеги.
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