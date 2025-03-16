На Краснопольском проспекте в Челябинске образовалась огромная лужа. Местные жители прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в низине уже несколько лет.
«На Краснопольском проспекте образовалось озеро. Вода в этой низине копится уже года три. Жители с трудом обходят этот участок, машины застревают», — сообщает читатель URA.RU.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился подготовиться к предстоящим паводкам. В городе определены локации для усиленного внимания. Так, на особом контроле находится отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города.
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