16 марта 2025

На Краснопольском проспекте в Челябинске появилось озеро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители сообщают, что вода накапливается в низине уже третий год
Жители сообщают, что вода накапливается в низине уже третий год Фото:

На Краснопольском проспекте в Челябинске образовалась огромная лужа. Местные жители прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в низине уже несколько лет.

«На Краснопольском проспекте образовалось озеро. Вода в этой низине копится уже года три. Жители с трудом обходят этот участок, машины застревают», — сообщает читатель URA.RU.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился подготовиться к предстоящим паводкам. В городе определены локации для усиленного внимания. Так, на особом контроле находится отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города.

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На Краснопольском проспекте в Челябинске образовалась огромная лужа. Местные жители прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в низине уже несколько лет. «На Краснопольском проспекте образовалось озеро. Вода в этой низине копится уже года три. Жители с трудом обходят этот участок, машины застревают», — сообщает читатель URA.RU. Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился подготовиться к предстоящим паводкам. В городе определены локации для усиленного внимания. Так, на особом контроле находится отвод воды в Ленинском и Курчатовском районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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