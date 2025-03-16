16 марта 2025
15 марта 2025

Уральский полпред прилетел с рабочим визитом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом
Полпред Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

«Сегодня работаю в Югре», — кратко сообщил Жога. В аэропорту его встретил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что Жога примет участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщается с ветеранами СВО.

Ранее URA.RU писало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Об этом он сообщил в личном telegram-канале. «Сегодня работаю в Югре», — кратко сообщил Жога. В аэропорту его встретил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что Жога примет участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщается с ветеранами СВО. Ранее URA.RU писало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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