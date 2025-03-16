Уральский полпред прилетел с рабочим визитом в ХМАО

Полпред Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.
«Сегодня работаю в Югре», — кратко сообщил Жога. В аэропорту его встретил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Ожидается, что Жога примет участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщается с ветеранами СВО.
Ранее URA.RU писало, что «Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!