В ХМАО прилетел министр спорта РФ

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В ХМАО для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества» прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Дегтярев уже прибыл в Ханты-Мансийск. Он посетит церемонию закрытия мероприятия, которая состоится сегодня в 17 часов», — сообщил источник.
Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Артем Жога уже прилетел в Ханты-Мансийск. Его у трапа самолета встречал губернатор Кухарук.
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