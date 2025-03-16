16 марта 2025

В ХМАО прилетел министр спорта РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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https://ps.ura.news/989241
https://ps.ura.news/989241 Фото:

В ХМАО для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества» прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Дегтярев уже прибыл в Ханты-Мансийск. Он посетит церемонию закрытия мероприятия, которая состоится сегодня в 17 часов», — сообщил источник.

Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Артем Жога уже прилетел в Ханты-Мансийск. Его у трапа самолета встречал губернатор Кухарук.

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В ХМАО для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества» прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Дегтярев уже прибыл в Ханты-Мансийск. Он посетит церемонию закрытия мероприятия, которая состоится сегодня в 17 часов», — сообщил источник. Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Артем Жога уже прилетел в Ханты-Мансийск. Его у трапа самолета встречал губернатор Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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