Боец смешанных и кулачных единоборств Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области покинул шоу «Титаны» на ТНТ, не справившись с испытанием на пилоне. Во время конкурса спортсмен поздравил свою дочь с днем рождения, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«У моей дочки сегодня день рождения. Алиса Валькирия, с днем рождения! Папа Кратос тебя любит», — крикнул Калинин, удерживаясь на пилоне.
Калинин попал в число 20 атлетов с худшими результатами после испытания «Пилон». На этапе выбывания, где участники должны были хватать привязанные шары, он не смог набрать ни одного балла. Кратос отметил, что сделал все что смог. Атлета проводили бурными аплодисментами.
«Я все сделал, но не смог! Свою задачу-минимум я выполнил: поздравил дочь с днем рождения», — заключил спортсмен.
Вторая попытка Сергея Калинина завоевать звание «Титана» осталась безуспешной. Ранее Кратос, выполняя задание, лишился переднего зуба. В первом сезоне программы он получил травму и был вынужден покинуть проект.
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