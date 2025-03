Акробатика Цыпленка и слезы жюри: кто ушел в пятом выпуске шоу «Маска»

Юморист Александр Ревва покинул шоу «Маска» в пятом выпуске

10 марта 2025

9 марта на НТВ вышел пятый выпуск шоу «Маска». В этот раз, к 8 Марта, организаторы изменили состав жюри, сделав его почти «женским». Какие песни исполнили персонажи, кого рассекретили и что еще произошло на шоу — рассказываем в материале URA.RU. Что участвует в шестом сезоне шоу «Маска» В новом сезоне за победу сражаются 14 оригинальных персонажей: Огурчик, Далматин, Бык, Овечка, Цыпленок, Капибара, Коровка, Вождь, Утка, Боксер, Окунь, Богомол, Страус и Сокол. Каждую неделю участники готовят фееричные номера и подкидывают членам жюри и зрителям изощренные подсказки, пытаясь одновременно и запутать, и намекнуть на свою личность. Зрительское голосование определяет тройку аутсайдеров, которым грозит разоблачение. Одного из номинантов традиционно спасают зрители путем повторного голосования, а судьбу второго решают судьи. Кто вошел в жюри в пятом выпуске шоу «Маска» В пятом выпуске телешоу «Маска», посвященном празднованию 8 Марта, состав жюри заметно изменился. В этот день председатель жюри Филипп Киркоров был окружен исключительно женщинами. Помимо постоянных членов жюри Регины Тодоренко и Валерии, в составе появились певица Севиль и актриса Марина Кравец. Как прошел пятый выпуск шоу «Маска» В пятом выпуске участники порадовали фееричными музыкальными номерами. Окунь зажег под «Livin' la vida loca», Утка взбодрила хитом «Holding out for a hero», Боксер показал характер с песней «До предела», Сокол парил под «Бумажный змей», Страус заинтриговал «Тайной», Огурчик выдал «Gangnam style», а Далматин поразил вокалом в «Опере № 2». Бык исполнил страстное «Despacito», а Вождь тронул сердца песней «You Are So Beautiful». В зоне риска в этот раз оказались сразу трое: Цыпленок, Богомол и Вождь. Цыпленок, уже второй раз подряд оказавшийся на грани вылета, решил выложиться на полную. Его версия песни «Лететь» группы «Амега» с элементами воздушной акробатики вызвала восторг у дам в жюри. Севиль предположила, что под маской скрывается «большой и смешной секс-символ», а Марина Кравец увидела в нем Вадима Галыгина. Сам же Цыпленок с юмором отреагировал на версии, назвав себя «Никитой Сыктывкар», но зрителей, увы, не убедил. Богомол тоже во второй раз попал в номинацию, что удивило Филиппа Киркорова. После проникновенного исполнения этим персонажем «Экспоната» группы «Ленинград» Киркоров заявил, что перед ним Ольга Серябкина. «Самый крутой номер!» — безапелляционно заявил поп-король, услышав знакомые нотки «Мама Люба, давай!». А вот Вождь своим проникновенным исполнением «You Are So Beautiful» Джо Кокера довел до слез находившуюся в жюри Севиль. Дело в том, что аккомпанировал ему Енот — маска, в которой Севиль победила в пятом сезоне. «Мой Енот, я так скучаю!» — воскликнула Севиль, забыв на секунду о судейских обязанностях. Марина Кравец предположила, что в маске может быть Xolidayboy, а Филипп Киркоров предположил там скрывается Дмитрий Колдун. Зрители в итоге спасли Вождя, отдав ему 45% голосов. Выбор жюри предстоял между Богомолом и Цыпленком. Голоса Севиль и Валерии были против Цыпленка, а Регина Тодоренко и Марина Кравец хотели снять маску с Богомола. Кто скрывался под маской Цыпленка Решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым, который предпочел оставить в шоу Богомола. Под маской Цыпленка оказался известный актер и юморист Александр Ревва. Это стало большим сюрпризом для всех участников и зрителей. Сам артист с юмором прокомментировал свое разоблачение, отметив символичность даты: «Просто невероятный день. Я должен был уйти именно сегодня или в финале, потому что восьмого марта 16 лет назад родился Артур Пирожков!». Что будет дальше в шоу «Маска» После ухода Александра Реввы в шоу осталось 10 участников, каждый из которых продолжает бороться за победу. Кто из них следующий снимет маску, и какие сюрпризы приготовили участники для жюри и зрителей — покажут в следующем выпуске, который выйдет 16 марта на НТВ.