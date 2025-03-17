Shot: в СИЗО, где сидит Ефремов, началась проверка из-за самого актера

В колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание известный актер Михаил Ефремов, началась масштабная проверка. По информации Shot, причиной стал якобы телефонный звонок актера своему другу, в ходе которого Ефремов обещал устроить «чудовищную движуху» в регионе.
«В ИК-4 инициировали масштабную проверку после публикации [журналистов] о звонке актера приятелю. В белгородской ИК-4 пытаются выяснить, каким образом Ефремов смог связаться со своим другом. Сейчас вся колония в Белгородской области буквально „поднята на уши“ из-за одного веселого звоночка актера», — пишет Life.ru со ссылкой на Shot.
Как отмечают журналисты, проверка была инициирована после недавнего звонка актера Ефремова своему другу, в ходе которого пообещал устроить в Белгородской области «чудовищную движуху» после освобождения. Кроме того, текущие события могут повлиять на рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО), запланированного на 24 марта.
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